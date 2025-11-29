Persib Terbang ke Madura dengan Motivasi Kebangkitan, Marc Klok Lempar Pesan Penting

Sabtu, 29 November 2025 – 02:54 WIB

jpnn.com - Kekalahan Persib Bandung dari Lion City Sailors FC pada ajang AFC Champions League Two (ACL 2) menjadi pukulan tersendiri bagi Marc Klok dan kawan-kawan.

Setelah menyelesaikan pertandingan di Singapura, skuad asuhan Bojan Hodak langsung mengalihkan fokus menuju lanjutan BRI Super League 2025/26 melawan Madura United.

Pertandingan Madura United vs Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Gelora Pamelingan, Pamekasan, Minggu (30/11/2025).

Tanpa jeda istirahat, tim langsung terbang ke Surabaya untuk memulai persiapan.

Gelandang sekaligus kapten Persib Marc Klok mengatakan bahwa menang dan kalah adalah hal yang wajar dalam sepak bola. Menurutnya, tim tidak boleh terpuruk karena masih banyak laga penting menanti.

Pesan Penting dari Marc Klok

Klok mengakui tak mudah membangkitkan mental pemain seusai kekalahan melawan Lion City Sailors. Namun, motivasi tetap harus muncul dari dalam diri setiap penggawa.

"Ini sepak bola. Kami menang bersama dan kalah juga bersama. Kami fokus ke laga berikutnya," kata Klok, Jumat (28/11).

Maung Bandung—julukan Persib—akan menghadapi jadwal padat pada Desember mendatang.