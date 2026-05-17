Persib Tertekan, Pernyataan Kakang Harus Diketahui PSM Makassar

Minggu, 17 Mei 2026 – 05:33 WIB

jpnn.com - JAKARTA – Jadwal pertandingan PSM vs Persib Bandung akan digelar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026) pukul 19.00 WIB.

Bek sayap Persib Bandung Kakang Rudianto mengatakan timnya harus bekerja keras untuk mengalahkan PSM Makassar pada laga pekan 33 BRI Super League itu.

Dikutip dari laman resmi Persib, Sabtu, Kakang menilai PSM adalah tim yang bagus.

Dia juga menyebut PSM memiliki kekuatan merata di semua lini.

Oleh karena itu, Persib wajib tampil maksimal demi menjaga asa juara.

"Ya, Makassar tim yang bagus. Mereka sangat kuat, baik bertahan maupun menyerang. Jadi kami bakal lebih kerja keras lagi karena ini akan menentukan kita (Persib) menjadi juara di tahun ini," kata Kakang.

Saat ini Persib Bandung tengah bersaing ketat dengan Borneo FC untuk merengkuh gelar juara Super League musim ini.

Meski Persib Bandung tengah dalam posisi tertekan, Kakang menilai tekanan tersebut dapat menjadi suntikan motivasi bagi skuad asuhan Bojan Hodak untuk mendapatkan hasil terbaik.