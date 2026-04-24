Persib vs Arema 0-0, Maung Bandung Gagal Perlebar Jarak dengan Borneo FC

Jumat, 24 April 2026 – 22:22 WIB

jpnn.com - BANDUNG - Laga Persib Bandung vs Arema FC pekan ke-29 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jumat (24/4) malam berakhir dengan skor 0-0. Hasil ini membuat Persib Bandung gagal memperlebar jarak dengan Borneo FC di klasemen sementara Super League.

Satu poin dari laga kontra Arema FC membuat Persib Bandung yang masih menduduki peringkat pertama klasemen sementara Super League mengantongi 66 angka, dan hanya unggul tiga angka dari Borneo FC yang berada di posisi kedua.

Persib tampil dominan sejak awal laga.

Maung Bandung menekan pertahanan Arema.

Peluang pertama hadir pada menit ke-3 melalui kerja sama Uilliam Barros dan Andrew Jung.

Namun, hal itu masih mampu diamankan kiper lawan.

Pada menit ke-11, Marc Klok kembali mengancam lewat sepakan dari dalam kotak penalti, tetapi bola melambung di atas mistar gawang.

Memasuki menit ke-30, Persib terus menguasai jalannya pertandingan dengan sejumlah serangan ke lini pertahanan tim tamu.