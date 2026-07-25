Persib vs Arema FC: Adam Alis Reuni dengan Dewangga dan Robi Darwis, Tak Ada Psywar

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Adam Alis siap menghadapi mantan rekan setimnya di Arema FC pada laga Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (25/7/2026) malam.

Di kubu Singo Edan, Adam akan bertemu dua mantan rekan setimnya di Persib, yakni Alfeandra Dewangga dan Robi Darwis.

Kedua pemain itu hengkang ke Arema FC pada awal musim ini setelah turut mempersembahkan gelar juara bagi Persib dalam dua musim terakhir.

Kini, ketiganya akan kembali bertemu di atas lapangan, tetapi dengan seragam yang berbeda.

Adam mengatakan tidak ada komunikasi khusus dengan Dewangga maupun Robi menjelang pertandingan. Dia tetap berusaha bersikap profesional meski kini harus berhadapan dengan mantan rekan setimnya.

"Enggak ada (psywar), enggak ada say hello juga. Ya yang pasti saya juga banyak mengenal teman-teman lama di Arema, kan saya juga sebelumnya pernah main di sana dan di piala ini pernah menyumbangkan (gelar juara)," kata Adam di Bandung.

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Pemilik nomor punggung 18 itu menantikan pertandingan yang diprediksi berlangsung menarik. Apalagi, kedua tim sama-sama memiliki catatan prestasi mentereng di turnamen pramusim tersebut.

Adam juga antusias kembali bertemu dengan rekan-rekannya yang pernah berjuang bersama di Persib.