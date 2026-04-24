Persib vs Arema FC Tanpa Gol, Misi Maung Bandung Juara Tertahan

Jumat, 24 April 2026 – 22:39 WIB

jpnn.com - Persib Bandung gagal meraih tiga poin pada pertandingan kandang melawan Arema FC.

Laga pekan ke-29 BRI Super League 2025/26 itu berakhir imbang tanpa gol di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (24/4/2026).

Berbagai peluang emas untuk kubu tuan rumah terus tercipta. Namun, Arema FC datang dengan pertahanan yang kuat dan sulit didobrak.

Babak Pertama

Persib Bandung langsung tampil menekan saat menjamu Arema FC pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/26.

Sejak peluit awal dibunyikan wasit Candra, Marc Klok dan kolega langsung menginisiasi serangan demi serangan ke lini pertahanan tim tamu.

Peluang pertama Persib hadir pada menit ke-4. Andrew Jung mencoba menusuk dari sisi depan pertahanan Arema.

Striker tersebut melepaskan sepakan langsung, tetapi bola hanya mengarah mendatar ke sisi gawang dan belum membuahkan hasil.