Persib vs Arema: Maung Bandung Dihantui Rekor Tak Terkalahkan Singo Edan

Kamis, 23 April 2026 – 11:37 WIB

jpnn.com - Persib Bandung tak boleh terlalu percaya diri. Di balik status pemuncak klasemen, ancaman nyata datang dari Arema FC, tim yang belum tersentuh kekalahan dalam tiga laga terakhir.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengakui skuadnya dalam kondisi positif menjelang duel panas di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (24/04).

Namun, aura optimisme itu dibarengi kewaspadaan tinggi terhadap kebangkitan Singo Edan.

Meski Persib Bandung masih kokoh di puncak klasemen sementara, jarak dengan Borneo FC hanya dua poin, situasi yang membuat setiap laga kini terasa seperti final.

"Semuanya baik. Hari ini (kemarin) adalah hari kedua, kami masih sedikit lelah, tetsapi besok akan baik-baik saja," ujar Hodak seusai latihan.

Namun fokus utama Persib kini tertuju pada Arema FC, tim yang diam-diam sedang menemukan ritme terbaiknya.

Statistik menunjukkan Arema belum terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir, menang 3-0 atas Persis Solo, unggul 1-0 dari Persita Tangerang, dan imbang 1-1 kontra Malut United.

Indikasi kebangkitan yang bisa jadi batu sandungan serius bagi Maung Bandung.