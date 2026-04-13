Persib vs Bali United 3-2: Bojan Hodak Belum Puas, Satu Momen Disorot Tajam

Senin, 13 April 2026 – 06:15 WIB

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkap fakta menarik di balik kemenangan dramatis 3-2 atas Bali United pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26.

Duel Persib vs Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (12/4/2026) malam WIB, berakhir dengan skor 3-2.

Persib harus bekerja keras di pertandingan ini, sebelum akhirnya mengamankan tiga poin.

Bojan Hodak sendiri sudah memprediksi pertandingan melawan Bali United akan berjalan sulit.

Namun, dia menilai timnya sempat berada di atas angin sebelum situasi berubah akibat kartu merah yang diterima pada babak kedua.

Kartu kuning kedua alias kartu merah yang diterima Patricio Matricardi pada menit ke-66 nyaris menjadi petaka bagi Maung Bandung.

"Kami sejatinya memegang kendali permainan sebelum insiden kartu merah itu terjadi," ucap pelatih berkebangsaan Kroasia itu.

Hodak menyebut dalam kondisi jumlah pemain tetap seimbang, peluang untuk mengamankan kemenangan lebih cepat sangat terbuka, terlebih Persib sempat unggul dua gol terlebih dahulu.