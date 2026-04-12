JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Vs Bali United: Marc Klok Ungkap 3 Hal Mengerikan

Minggu, 12 April 2026 – 13:05 WIB
Marc Klok. Foto: ileague

jpnn.com - BANDUNG - Kapten Persib Bandung Marc Klok mengungkap tiga hal mengerikan dari penampilan Bali United saat melabrak PSBS Biak 6-1 pada pekan ke-26 Super League.

Persib akan menjamu Bali United pada pekan ke-27 di Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (12/4) malam.

Menurut Klok, Persib tak akan mudah mengalahkan Bali United.

Klok menilai Bali United punya tiga hal yang harus diwaspadai, yakni:

  1. efektivitas serangan
  2. banyak kreator penyerangan yang mumpuni
  3. penyelesaian akhir yang klinis (efisien, tepat, dan tenang). 

“Ya, kami lihat di pertandingan terakhir mereka, lini depan sangat efektif dengan peluang yang mereka miliki, banyak kreasi serangan. Jadi, harus mewaspada akan hal itu,” kata Klok. 

Serdadu Tridatu -julukan Bali United, akan menjadi tamu ke-14 di GBLA musim ini, 13 tim yang sudah berkunjung ke GBLA pulang dengan kekalahan.

"Semoga kami bisa mendominasi, mengantisipasi kekuatan mereka, dan bermain dengan kepercayaan diri serta kekuatan sendiri,” ujar Klok. (il/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-27 dan Klasemen Super League
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

