JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib vs Bhayangkara FC: Ramon Tanque Gacor, The Guardians Merana

Minggu, 21 Desember 2025 – 21:38 WIB
Suasana pertandingan antara Persib Bandung vs Bhayangkara FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (21/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung berhasil membalas kekalahan pada laga sebelumnya dengan mengalahkan Bhayangkara FC 2-0.

Pada laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) itu, Ramon Tanque tampil sebagai pahlawan kemenangan Persib.

Striker asal Brasil itu mencetak brace sekaligus menambah koleksi golnya menjadi tiga di kompetisi BRI Super League.

Babak Pertama

Berstatus tim tuan rumah, Persib langsung tampil menyerang sejak menit awal. Maung Bandung mengusung permainan bertempo cepat demi mencetak gol pembuka lebih dulu.

Peluang pertama tercipta pada menit kedelapan. Eliano Reijnders mengirim umpan dari sisi kanan yang disambut Berguinho. Namun, bola yang mengarah ke gawang Bhayangkara masih mampu ditepis kiper Aqil Savik.

Gemuruh stadion malam ini dimulai lebih cepat. Ramon Tanque mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-10.

Berawal dari tendangan jarak jauh Patricio Matricardi, Ramon memanfaatkan bola terobosan dan melepaskan tembakan dari area tengah yang gagal dibendung Aqil. Persib unggul 1-0.

Striker asing Ramon Tanque malam ini jadi man of the match kemenangan Persib atas Bhayangkara FC.

