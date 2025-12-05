Persib vs Borneo FC: Bojan Hodak Buat Kejutan, Kiper Muda Fitrah Maulana Debut

Jumat, 05 Desember 2025 – 18:42 WIB

jpnn.com - Persib Bandung melakukan rotasi pemain untuk pertandingan melawan Borneo FC. Laga tunda pekan ke-4 BRI Super League 2025/25 itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (5/12/2025) malam.

Tak seperti biasanya, Persib turun dengan komposisi baru. Yang mengejutkan, mistar gawang dipercayakan kepada kiper muda Fitrah Maulana. Ini akan menjadi laga debut bagi pemain berusia 19 tahun tersebut.

Alih-alih menurunkan Adam Przybek, Hodak justru memberi kepercayaan kepada Fitrah Maulana menggantikan peran Teja Paku Alam yang cedera.

Beberapa pemain reguler juga disimpan di bangku cadangan. Lini belakang diserahkan kepada Eliano Reijnders, Federico Barba, Frans Putros, dan Patricio Matricardi.

Lini tengah Persib masih dikawal oleh duo Timnas Indonesia, Marc Klok dan Thom Haye.

Beckham Putra dan Luciano Guaycochea hadir membantu dari sisi sayap, sedangkan lini serang diserahkan kepada Ramon Tanque.(mcr27/jpnn)

Daftar susunan pemain pertandingan antara Persib Bandung melawan Borneo FC

Persib Bandung:

Fitrah Maulana (GK), Eliano Reijnders, Federico Barba, Frans Putros, Patricio Matricardi, Luciano Guaycochea, Marc Klok (C), Thom Haye, Beckham Putra, Ramon Tanque, Uilliam Barros