JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Vs Dewa United: Beckham Singgung soal Pembalasan

Kamis, 13 November 2025 – 10:39 WIB
Persib Vs Dewa United: Beckham Singgung soal Pembalasan
Winger Persib Bandung Beckham Putra. Foto: persibcoid

jpnn.com - BANDUNG - Gelandang Persib Bandung Beckham Putra sepertinya sudah tak sabar melakoni pekan ke-13 Super League.

Pada pekan tersebut, Maung Bandung -julukan Persib, akan menjamu tim sarat bintang yang sedang kesulitan mendapat kemenangan, yakni Dewa United.

Menurut Beckham pertandingan timnya melawan Dewa United penting.

Dia bertekad membalas kekalahan dari Dewa United pada musim lalu.

"Tahun lalu kami kurang bagus (hasil lawan Dewa) di putaran pertama dan kedua. Di putaran pertama draw dan putaran kedua kami kalah di kandang," tutur Beckham di laman klub.

"Itu menjadi catatan dan motivasi lebih buat kami melakukan pembalasan di pertandingan nanti," imbuhnya.

Beckham dan kawan-kawan punya waktu lebih dari satu pekan untuk melakukan persiapan menghadapi Dewa United.

Laga Persib vs Dewa United itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat, 21 November.

Sambil menunggu Persib Vs dewa United hadir, cek lagi jadwal pekan ke-13 dan klasemen Super League di sini.

