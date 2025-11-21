Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Vs Dewa United: Bojan Hodak Singgung soal 4 Besar

Jumat, 21 November 2025 – 13:55 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: persibcoid

jpnn.com - BANDUNG - Tukang Racik Persib Bandung Bojan Hodak mewaspadai kebangkitan Dewa United.

Persib vs Dewa United menjadi salah satu laga pekan ke-13 Super League, digelar di kandang Maung Bandung, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (21/11) malam WIB.

Duel tim yang sama-sama mewakili Indonesia di panggung Asia musim ini tersebut menjanjikan bentrok seru karena masing-masing kubu sarat pemain bintang.

Hodak pun menilai Dewa United yang sedang terpuruk di liga domestik bisa saja menemukan momen kebangkitannya saat menjumpai Persib malam ini.

Dewa United tengah terpuruk jatuh ke posisi 14 klasemen sementara atas rentetan hasil minor empat kekalahan beruntun oleh Madura United FC, PSIM Yogyakarta, Borneo FC Samarinda, dan PSM Makassar.

"Saya yakin mereka akan bermain all out, musim lalu mereka mengalahkan kami di sini jadi kami harus fokus ke pertandingan, mengerahkan 100 persen kemampuan,” kata Hodak. 

Musim lalu Persib menelan kekalahan dari Dewa United di GBLA dengan skor 0-2 melalui gol Alex Martins dan Septian Bagaskara.

Walau sedang terpuruk, Dewa United di mata Hodak masih menjadi salah satu tim terbaik di liga Indonesia. 

TAGS   persib vs dewa united  Bojan Hodak  Super League  Persib Bandung vs Dewa United 
