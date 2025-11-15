Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib vs Dewa United, Julio Cesar Singgung Laga Melawan Selangor FC

Sabtu, 15 November 2025 – 06:29 WIB
Persib vs Dewa United, Julio Cesar Singgung Laga Melawan Selangor FC - JPNN.COM
Pemain Persib Bandung Luciano Guaycochea (kedua kanan) bersama Uilliam Barros Pereira (kanan) melakukan selebrasi saat pertandingan BRI Super League di Stadion GBLA, Bandung, Senin (27/10/2025). Ilustrasi Foto: ANTARA FOTO/Abdan Syakura/agr

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Persib Bandung vs Dewa United sebagai laga pekan ke-13 BRI Super League akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jumat (21/11) pukul 19.00 WIB.

Bek Persib Bandung Julio Cesar menegaskan timnya membidik poin penuh pada laga Persib vs Dewa United.

Dikutip dari laman resmi klub, Sabtu, Julio menjelaskan Persib Bandung ingin melanjutkan tren kemenangan yang sudah berjalan enam pertandingan.

Baca Juga:

Pemain berkebangsaan Brasil tersebut mengatakan bahwa pertandingan menghadapi Selangor FC pada AFC Champions League (ACL) II beberapa waktu lalu menjadi pembelajaran untuk menghadapi Dewa United.

"Kami sedikit lengah di awal sehingga kebobolan, tetapi setelah itu kami menguasai permainan, mengontrol bola, dan punya banyak peluang," tegas Julio Cesar.

Persib Bandung kini tengah dalam tren positif setelah pada enam pertandingan terakhirnya di berbagai ajang bisa menyapu bersih kemenangan dengan mengalahkan Bangkok United dan Selangor FC (2x) (ACL II), lalu PSBS Biak, Persis Solo dan Bali United (Super League).

Baca Juga:

Pertandingan menghadapi Dewa United tentu menjadi partai penting karena bisa membuat Persib Bandung terus bersaing di papan atas klasemen sementara Super League.

Julio mengatakan dirinya optimistis lini pertahanan Persib Bandung bisa membendung serangan Dewa United, ditambah penampilan gemilang kiper Teja Paku Alam.

Simak pernyataan Julio Cesar menjelang pertandingan Persib vs Dewa United sebagai laga pekan ke-13 BRI Super League.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Dewa United  julio cesar  Super League  persib vs dewa united 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp