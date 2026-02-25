Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib vs Madura United, Bojan Hodak Menyampaikan Kabar Baik

Rabu, 25 Februari 2026 – 05:20 WIB
Persib vs Madura United, Bojan Hodak Menyampaikan Kabar Baik
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: persib.co.id

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Persib vs Madura United pada pekan ke-23 BRI Super League dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Kamis (26/2) pukul 20.30 WIB.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengatakan timnya memiliki persiapan singkat untuk menghadapi Madura United.

Bojan mengatakan Persib hanya memiliki dua hari efektif untuk mempersiapkan tim demi mendapatkan hasil positif kontra Madura United.

"Ya, persiapan kami memang singkat, hanya tiga hari," ungkap Bojan Hodak dikutip dari laman resmi klub, Rabu (25/2).

Pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut menambahkan, meski jadwal padat yang sedang dihadapi, Andrew Jung serta kolega tetap dalam kondisi siap meladeni Madura United.

Bojan Hodak menyampaikan kabar baik, yakni menjelang pertandingan menghadapi Madura United tidak ada pemain Persib yang mengalami cedera serius setelah laga kontra Persita Tangerang, Minggu lalu.

Meski dalam kondisi siap, Bojan mengingatkan anak-anak asuhnya untuk tetap waspada karena Madura United memiliki performa yang lebih baik dibanding putaran pertama.

"Seperti semua tim yang datang ke sini (Bandung) untuk melawan kami, mereka biasanya akan bermain sangat defensif. Jadi pertandingan ini tidak akan mudah, akan cukup sulit," kata Bojan Hodak.

Bojan Hodak menyampaikan kabar baik menjelang laga Persib vs Madura United yang akan berlangsung Kamis malam.

TAGS   Persib  Persib Bandung  Persib vs Madura United  Bojan Hodak  Super League 
