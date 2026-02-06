Persib vs Malut United: Menanti Debut Layvin Kurzawa & Dion Markx, Deretan Mantan Kembali ke GBLA 

jpnn.com - Duel big match pekan ke-20 BRI Super League mempertemukan Persib Bandung dengan Malut United FC.

Laga ini berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (6/2/2026), pukul 19.00 WIB.

Persib selaku tuan rumah tentunya tak mau kehilangan poin. Apalagi, Maung Bandung membawa misi balas dendam, setelah di putaran pertama menelan kekalahan 0-2 saat bermain di Kie Raha.

Malam ini, Pelatih Persib Bojan Hodak menurunkan 11 pemain pertama regulernya.

Pos penjaga gawang tetap dipercayakan kepada Teja Paku Alam yang dalam tiga laga terakhir mencatatkan clean sheet.

Eliano Reijnders, Julio Cesar, dan Patricio Matricardi tampil mengawal lini belakang.

Beckham Putra kali ini ditunjuk sebagai kapten, menggantikan Marc Klok yang absen karena cedera.

Etam -sapaan Beckham- akan mengawal lini tengah bersama dengan Thom Haye dan Robi Darwis.