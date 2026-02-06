Persib vs Malut United, Misi Balas Dendam yang Tidak Gampang

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan Persib vs Malut United sebagai laga pekan ke-20 BRI Super League akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jumat (6/2) pukul 19.00 WIB.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memprediksi timnya akan mengalami kesulitan menghadapi Malut United.

Dikutip dari laman resmi klub, Jumat, Bojan mengatakan penilaiannya tersebut hadir karena Malut United merupakan tim kuat yang saat ini berada di peringkat 4 klasemen sementara.

"Kami memprediksi ini jadi pertandingan yang sulit. Malut berada di posisi keempat, kami yang pertama, tetapi kami bermain di rumah dan saya selalu berharap kami bisa mendapatkan hasil positif," ungkap Bojan Hodak.

Mengenai kekuatan timnya untuk menghadapi Malut United, Bojan menjelaskan secara keseluruhan timnya dalam kondisi bagus dan siap menampilkan performa terbaik.

Meskipun begitu, pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut mengatakan Persib Bandung dipastikan tampil tanpa penyerang Ramon Tanque karena cedera.

"Persiapan kami bagus. Saya senang karena beberapa pemain yang tidak dalam kondisi baik sebelumnya, karena cedera atau pemulihan, semuanya sudah dalam performa (terbaik). Hanya Ramon yang tidak berlatih bersama kami (dalam official training). Pemain lain bugar," ujar Bojan.

Pada pertandingan ini Persib Bandung tentu membidik kemenangan demi bisa mempertahankan mereka di posisi pertama dengan 44 poin dari 19 pertandingan.