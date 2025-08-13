Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persib vs Manila Digger: Ramon Tanque Kembali, Adam Przybek Absen

Rabu, 13 Agustus 2025 – 19:15 WIB
Persib vs Manila Digger: Ramon Tanque Kembali, Adam Przybek Absen - JPNN.COM
Skuad Persib dan Manila Digger melakukan pemanasan menjelang laga kualifikasi AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8/2025). Foto: Nur Di dhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Penjaga gawang Persib Adam Przybek masih belum masuk dalam daftar susunan pemain (DSP) menghadapi Manila Digger dalam laga kualifikasi AFC Champions League (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (13/8) malam.

Pelatih kiper Mario Jozic mempercayakan Teja Paku Alam untuk berjaga di bawah mistar gawang. 

Pertandingan dengan Manila menjadi laga kedua Adam Przybek absen di kompetisi resmi saat berseragam Persib.

Baca Juga:

Sebelumnya, dia juga tak bisa bermain di laga perdana BRI Super League 2025/26 saat melawan Semen Padang, karena larangan tampil akibat akumulasi kartu merah saat masih bermain di Wales. 

"Adam di pertandingan terakhir di Wales mendapatkan dua kartu kuning dalam satu pertandingan, itu kartu merah. Jadi dia kartu merah dan harus absen dalam satu laga karena hukuman," kata pelatih Persib Bojan Hodak di Bandung. 

Menurutnya, aturan itu biasa dalam kompetisi sepak bola. Hodak tak khawatir, sebab Teja clean sheet saat mengawal gawang di laga kemarin. 

Baca Juga:

"Jadi dalam aturan FIFA, tidak bisa bermain di satu pertandingan. Ini biasa di sepak bola karena ketika ada transfer yang dilakukan, tetapi ada sanksi yang didapat maka mereka akan menyimpannya di TMS (transfer matching system)," jelasnya. 

Sementara itu, penyerang asing Ramon Tanque yang sebelumnya absen karena cedera kini sudah kembali. 

Kiper Persib Adam Przybek masih absen dalam laga ACL 2 melawan Manila Digger. Berikut daftar susunan pemainnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Persib vs Manila Digger  Ramon Tanque  Adam Przybek  kualifikasi AFC Champions League  ACL 2 2025/26 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp