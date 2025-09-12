Persib vs Persebaya: Eliano Reijnders Buka Suara soal Debutnya, Bangga Tapi Belum Puas

Jumat, 12 September 2025 – 21:04 WIB

jpnn.com - Eliano Reijnders menandai debutnya bersama Persib Bandung saat menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League.

Pemain Timnas Indonesia itu ikut membantu Maung Bandung mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (12/9/2025).

Debut Eliano Reijnders di Persib

Masuk menggantikan Kakang Rudianto di menit ke-60, Reijnders tampil penuh energi dan langsung memberi warna baru di lini permainan Persib.

"Ini pertandingan yang bagus, kedua tim sama-sama bermain menarik," ujar Reijnders.

Eliano Reijnders Belum Puas

Namun, Reijnders enggan terlalu puas dengan hasil tersebut. Apalagi, Persib banyak membuang peluang di pertandingan ini.

"Memasuki babak kedua sebenarnya kami punya lebih banyak kesempatan, terutama lewat serangan balik. Sayangnya, banyak peluang yang tidak berbuah gol," tambahnya.

Kendati begitu, Eliano Reijnders tetap merasa bangga bisa mengawali debutnya dengan catatan positif.

Dia menilai kemenangan atas Persebaya merupakan modal berharga untuk menatap laga berikutnya, sekaligus motivasi pribadi baginya untuk terus berkembang.(persib/mcr15/jpnn)