Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib vs Persebaya: Federico Barba Debut, Wiliam Marcilio Hilang dari DSP

Jumat, 12 September 2025 – 15:28 WIB
Persib vs Persebaya: Federico Barba Debut, Wiliam Marcilio Hilang dari DSP - JPNN.COM
Para pemain Persib menjalani pemanasan jelang duel kontra Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (12/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League 2025/26. 

Laga berlangsung pada Jumat (12/9/2025) pukul 15.30 WIB di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). 

Pada pertandingan nanti, pelatih Bijak Hodak melakukan sejumlah perombakan di daftar 11 pertama. 

Baca Juga:

Di lini belakang, Hodak langsung menurunkan pemain baru Federico Barba yang akan berduet dengan Patricio Matricardi bersama Kakang Rudianto dan Frans Putros di sisi kanan kiri. 

Di bawah mistar, Teja Paku Alam akan kembali jadi andalan. Perombakan juga dilakukan di lini tengah dan depan. 

Di tengah, Hodak tidak memainkan Wiliam Marcilio dan menggantinya dengan Adam Alis. Itu artinya, Lucho Guaycochea atau Marc Klok akan bermain lebih ke depan.

Baca Juga:

Marcilio pun tak masuk dalam daftar susunan pemain (DSP) cadangan. 

Di depan, Hodak memainkan trio Brasil, Uilliam Barros, Ramon Tanque, dan Berguinho.

Berikut Daftar Susunan Pemain Persib vs Persebaya, Bojan Hodak lakukan perombakan 11 pertama.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib vs Persebaya  BRI Super League 2025/2026  Bojan Hodak  Federico Barba  Wiliam Marcilio 
BERITA PERSIB VS PERSEBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp