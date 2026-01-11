Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib vs Persija Bakal Sengit, Maung Bandung punya Modal Bagus, Ada Datanya

Minggu, 11 Januari 2026 – 06:23 WIB
Persib vs Persija Bakal Sengit, Maung Bandung punya Modal Bagus, Ada Datanya - JPNN.COM
Ilustrasi: Ribuan suporter Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Laga Persib vs Persija sebagai pertandingan pada pekan ke-17 BRI Super League akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu, 11 Januari 2026.

Dilihat dari data 14 kali pertemuan kedua tim, Persib Bandung memiliki modal bagus.

Modal bagus dimiliki Maung Bandung yang pada empat pertemuan terakhirnya dengan Persija Jakarta sama sekali belum pernah merasakan kekalahan, demikian catatan I.League.

Baca Juga:

Pada empat pertandingan tersebut, Persib Bandung berhasil mengemas dua kemenangan ketika melakoni partai kandang dan mampu bermain imbang saat bertandang ke markas Persija Jakarta.

Sementara itu, terakhir kali Persija Jakarta merasakan kemenangan atas Persib Bandung terjadi pada Liga 1 Indonesia musim 2022/2023 ketika mampu menang dengan skor 2-0 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

Sejak era Liga 1 hingga kini berubah menjadi Super League, kedua tim telah bertemu sebanyak 14 kali di mana Persib Bandung meraih enam kemenangan, empat laga berakhir imbang, sedangkan Persija Jakarta menjadi yang terbaik pada empat laga lainnya.

Baca Juga:

Meski unggul pada empat pertemuan terakhir, Persib Bandung harus waspada karena Persija Jakarta kini tengah dalam tren positif di bawah asuhan pelatih Mauricio Souza.

Dipastikan pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta ini akan berjalan sengit dan panas, seperti pertemuan kedua tim pada masa-masa sebelumnya.

Pertandingan Persib vs Persija Jakarta dipastikan bakal sengit. Silakan lihat data pertemuan kedua tim.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib vs Persija  Persib Bandung  Persija Jakarta  Super League 
BERITA PERSIB VS PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp