Persib vs Persija Bakal Sengit, Maung Bandung punya Modal Bagus, Ada Datanya

jpnn.com - JAKARTA – Laga Persib vs Persija sebagai pertandingan pada pekan ke-17 BRI Super League akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu, 11 Januari 2026.

Dilihat dari data 14 kali pertemuan kedua tim, Persib Bandung memiliki modal bagus.

Modal bagus dimiliki Maung Bandung yang pada empat pertemuan terakhirnya dengan Persija Jakarta sama sekali belum pernah merasakan kekalahan, demikian catatan I.League.

Pada empat pertandingan tersebut, Persib Bandung berhasil mengemas dua kemenangan ketika melakoni partai kandang dan mampu bermain imbang saat bertandang ke markas Persija Jakarta.

Sementara itu, terakhir kali Persija Jakarta merasakan kemenangan atas Persib Bandung terjadi pada Liga 1 Indonesia musim 2022/2023 ketika mampu menang dengan skor 2-0 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi.

Sejak era Liga 1 hingga kini berubah menjadi Super League, kedua tim telah bertemu sebanyak 14 kali di mana Persib Bandung meraih enam kemenangan, empat laga berakhir imbang, sedangkan Persija Jakarta menjadi yang terbaik pada empat laga lainnya.

Meski unggul pada empat pertemuan terakhir, Persib Bandung harus waspada karena Persija Jakarta kini tengah dalam tren positif di bawah asuhan pelatih Mauricio Souza.

Dipastikan pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta ini akan berjalan sengit dan panas, seperti pertemuan kedua tim pada masa-masa sebelumnya.