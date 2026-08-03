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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib vs Persija: Balsa Sekulic Sudah Mendengar Keangkerannya

Senin, 03 Agustus 2026 – 17:50 WIB
Persib vs Persija: Balsa Sekulic Sudah Mendengar Keangkerannya - JPNN.COM
Penyerang Persib Bandung Balsa Sekulic. Foto: persib

jpnn.com - Partai panas tersaji pada semifinal Piala Presiden 2026 yang mempertemukan dua rival abadi, Persib Bandung dan Persija Jakarta.

Rivalitas kedua tim membuat gengsi pertandingan tetap tinggi meski berstatus turnamen pramusim.

Persib dan Persija juga sama-sama memanfaatkan turnamen ini sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim 2026/27.

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Balsa Sekulic Tak Sabar Jalani El Clasico Indonesia

Atmosfer laga bertajuk El Clasico Indonesia itu turut dirasakan pemain anyar Persib Bandung Balsa Sekulic.

Meski baru menjalani musim pertamanya di Indonesia, pemain asal Montenegro itu sudah memahami betapa pentingnya duel melawan Persija bagi Persib.

Karena itu, dia mengaku sudah tak sabar merasakan atmosfer pertandingan menghadapi tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut.

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"Saya dengar itu adalah salah satu derbi terbesar di Indonesia dan saya tidak sabar untuk merasakannya langsung," ucap pemain berusia 28 tahun itu.

Tak Kesulitan Beradaptasi

Sejauh ini, Balsa tampak tidak mengalami kesulitan beradaptasi dengan atmosfer sepak bola nasional. Dia telah mencetak dua gol sepanjang Piala Presiden 2026.

Partai panas tersaji pada semifinal Piala Presiden 2026 yang mempertemukan dua rival abadi, Persib Bandung dan Persija Jakarta.

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TAGS   Persib vs Persija  Persib  Balsa Sekulic  Persib Bandung  Piala Presiden 2026 
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