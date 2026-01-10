Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persib vs Persija, Bojan Hodak Minta Pemain Maung Bandung Kendalikan Emosi

Sabtu, 10 Januari 2026 – 19:30 WIB
Persib vs Persija, Bojan Hodak Minta Pemain Maung Bandung Kendalikan Emosi
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak saat memberikan keterangan di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (10/1/2026). ANTARA/Rubby Jovan

jpnn.com - KOTA BANDUNG - Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta pada pekan ke-17 Super League 2025/26 akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/1).

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menilai bahwa laga Persib kontra Persija selalu berlangsung dengan tensi tinggi karena merupakan salah satu derbi terbesar di Asia Tenggara.

Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya ketenangan dan kedewasaan bermain bagi anak asuhnya.

Bojan Hodak meminta para pemainnya mampu mengendalikan emosi saat menghadapi Persija.

“Karena itu, saya tidak perlu lagi memotivasi pemain. Justru saya harus membuat mereka lebih tenang dan tidak terlalu emosional,” kata Hodak di Bandung, Sabtu.



Pelatih asal Kroasia tersebut memperkirakan pertandingan berjalan sengit, mengingat kedua tim memiliki poin yang sama dan masih berpeluang menyegel status juara paruh musim Super League 2025/26.

“Jika dilihat saat ini kami lebih baik di sektor pertahanan. Namun mereka unggul dalam jumlah gol di paruh musim ini,” ujarnya.



