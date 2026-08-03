Persib vs Persija: Igor Tolic Punya Pesan Tegas untuk Bobotoh

jpnn.com - Persib Bandung membawa tekad besar saat menghadapi Persija Jakarta pada semifinal Piala Presiden 2026.

Meski harus bermain di Bali, pelatih Igor Tolic memastikan Maung Bandung tetap akan tampil habis-habisan demi memenuhi harapan Bobotoh.

Duel klasik tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (4/8/2026). Persib datang dengan modal tiga kemenangan beruntun pada fase grup sekaligus catatan belum pernah kebobolan.

Persib Tetap Incar Kemenangan

Menjelang keberangkatan ke Bali, Persib menggelar latihan terakhir di Lapangan Pendamping Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung. Sesi tersebut difokuskan untuk mematangkan taktik sebelum menghadapi Macan Kemayoran.

Meski belum dapat memainkan Dion Markx, Berguinho, dan pemain anyar Mariano Peralta, Tolic menegaskan target timnya tidak berubah.

"Kami akan menjalaninya pertandingan per pertandingan. Kami selalu bertanding untuk menang. Kadang kami menang, imbang atau kalah, tapi ketika bertanding kami selalu ingin menang," ujar pelatih asal Kroasia itu.

Pesan untuk Bobotoh

Tolic menyadari pertandingan tidak digelar di Bandung. Namun, menurutnya, hal itu tidak mengurangi tanggung jawab Persib untuk memberikan penampilan terbaik kepada Bobotoh.

"Tidak peduli apa, tetapi ketika bertanding untuk Bobotoh baik di pertandingan kandang ataupun tandang, kami selalu berusaha memberikan yang terbaik dan memenangi pertandingan," katanya.