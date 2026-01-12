Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib vs Persija, Mauricio Souza Ungkap Penyebab Timnya Kalah

Senin, 12 Januari 2026 – 05:29 WIB
Persib vs Persija, Mauricio Souza Ungkap Penyebab Timnya Kalah - JPNN.COM
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza. Foto: Persija

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta kalah dari Persib dengan skor 0-1 pada pertandingan pekan ke-17 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Gedebage, Bandung, Minggu (11/1).

Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho mengucapkan selamat kepada Persib Bandung yang meraih kemenangan.

Setelah mengucapkan selamat, Ridho mengatakan bahwa dia dan tim menunggu pertemuan kedua melawan Persib yang akan dilaksanakan di kandang Macan Kemayoran pada 10 Mei mendatang.

Baca Juga:

“Saya mau mengucapkan selamat kepada Persib Bandung meraih tiga poin. Terima kasih untuk sambutannya dan kami tunggu di Jakarta,” kata Ridho pada jumpa pers pasca-laga Persib vs Persija di GBLA, Minggu.

Gol tunggal kemenangan Persib dicetak oleh Beckham Putra pada menit kelima.

Gol ini terjadi setelah Bruno Tubarao melakukan kesalahan antisipasi bola dari crossing Berguinho.

Baca Juga:

Persija berusaha menyamakan kedudukan pada sisa babak pertama. Namun, gagal.

Di babak kedua, usaha mereka untuk mencetak gol juga menemui kata buntu setelah bermain dengan sepuluh pemain.

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengungkap penyebab timnya kalah dari Persib Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib vs Persija  Rizky Ridho  Persib Bandung  Persija Jakarta  Mauricio Souza  Super League 
BERITA PERSIB VS PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp