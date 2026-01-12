Persib vs Persija, Mauricio Souza Ungkap Penyebab Timnya Kalah

Senin, 12 Januari 2026 – 05:29 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta kalah dari Persib dengan skor 0-1 pada pertandingan pekan ke-17 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Gedebage, Bandung, Minggu (11/1).

Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho mengucapkan selamat kepada Persib Bandung yang meraih kemenangan.

Setelah mengucapkan selamat, Ridho mengatakan bahwa dia dan tim menunggu pertemuan kedua melawan Persib yang akan dilaksanakan di kandang Macan Kemayoran pada 10 Mei mendatang.

“Saya mau mengucapkan selamat kepada Persib Bandung meraih tiga poin. Terima kasih untuk sambutannya dan kami tunggu di Jakarta,” kata Ridho pada jumpa pers pasca-laga Persib vs Persija di GBLA, Minggu.

Gol tunggal kemenangan Persib dicetak oleh Beckham Putra pada menit kelima.

Gol ini terjadi setelah Bruno Tubarao melakukan kesalahan antisipasi bola dari crossing Berguinho.

Persija berusaha menyamakan kedudukan pada sisa babak pertama. Namun, gagal.

Di babak kedua, usaha mereka untuk mencetak gol juga menemui kata buntu setelah bermain dengan sepuluh pemain.