Persib Vs Persija Turun Minum, Maung Bandung Unggul 1-0

Minggu, 11 Januari 2026 – 16:35 WIB

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung unggul 1-0 di babak pertama laga melawan Persija Jakarta, pada pekan ke-17 Super League, di Stadion GBLA, Minggu (11/1) sore.

Empunya stadion unggul berkat gol cepat dari Beckham Putra pada menit ke-5.

Setelah gol itu, laga makin enak ditonton lantaran Persija bermain terbuka berupaya menyamakan kedudukan.

Pada laga ini, Pelatih Persib Bojan Hodak memainkan susunan pemain langganannya.

Mistar gawang dijaga oleh Teja Paku Alam, dengan pengawalan oleh Julio Cesar dan Patricio Matricardi.

Lini pertahanan, Hodak memasang duet Timnas Indonesia, Thom Haye dan Marc Klok yang juga bertindak sebagai kapten.