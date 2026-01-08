Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib vs Persija: Viking Siapkan Koreografi Termahal Sepanjang Sejarah

Kamis, 08 Januari 2026 – 13:56 WIB
Persib vs Persija: Viking Siapkan Koreografi Termahal Sepanjang Sejarah - JPNN.COM
Ilustrasi: Ribuan suporter Persib saat menyaksikan pertandingan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Tak hanya duel sengit di lapangan, laga Persib Bandung melawan Persija Jakarta juga akan diramaikan oleh aksi spektakuler dari tribune penonton.

Klub suporter Viking Persib Club (VPC) memastikan koreografi istimewa telah disiapkan untuk mendukung tim berjuluk Maung Bandung tersebut.

Ketua Viking Persib Club Tobias Ginanjar memastikan fokus utama Viking tetap mendukung Persib secara positif dan bertanggung jawab.

Baca Juga:

"Insya Allah kami akan fokus mendukung tim, tanpa melakukan hal-hal yang dapat merugikan Persib."

"Kami sudah menyiapkan persembahan terbaik. Nanti hari Minggu akan ada koreo yang secara sejarah termahal yang pernah dibuat oleh Viking," kata Tobias ditemui seusai menghadiri rakor pengamanan pertandingan di Mapolrestabes Bandung, Kamis (8/1/2026).

Tobias mengajak Bobotoh untuk menantikan kejutan yang akan tersaji di stadion.

Baca Juga:

"Jadi hari Minggu, ditunggu saja kejutannya. Mudah-mudahan koreonya lancar, berhasil. Semata-mata demi untuk memberikan support terbaik buat Persib Bandung," ujarnya.

Tak hanya Viking, komunitas suporter lain di beberapa tribune juga akan ambil bagian dalam memeriahkan pertandingan yang akan berlangsung pada Minggu (11/2/2026) sore.

Viking Persib Club menyiapkan koreografi termahal sepanjang sejarah saat Persib menghadapi Persija. Bobotoh diimbau tetap tertib dan bertanggung jawab.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Viking  Persib vs Persija  Persib Bandung  Persija Jakarta  Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp