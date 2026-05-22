JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib vs Persijap: Eliano Reijnders Panggil Bobotoh untuk Kawal Maung Bandung

Jumat, 22 Mei 2026 – 06:15 WIB
Bobotoh saat menyaksikan skuad Persib Bandung berlatih. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi Persijap Jepara dalam laga penentuan gelar juara BRI Super League 2025/26.

Duel Persib vs Persijap akan berlangsung Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026).

Maung Bandung saat ini masih memimpin klasemen Super League dengan koleksi 78 poin, unggul dua angka dari pesaing terdekatnya Borneo FC.

Persib hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan trofi tetap berada di Kota Kembang sekaligus mencatat hattrick juara Liga Indonesia.

Meski berada di posisi yang menguntungkan, bek kiri Persib Eliano Reijnders menegaskan timnya tak ingin sekadar bermain aman saat menghadapi Laskar Kalinyamat.

Pemain bernomor punggung 2 itu memastikan Persib tetap memburu kemenangan demi menutup musim dengan hasil sempurna bersama Bobotoh.

"Seperti pertandingan final yang besar. Kami harus menang, dan setelah itu kami bisa merayakannya bersama Bobotoh. Namun pertama-tama, kami harus menang," ucapnya.

Eliano menilai Persijap bukan lawan yang bisa dipandang sebelah matameski secara klasemen Persib jauh lebih diunggulkan.

