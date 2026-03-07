Persib vs Persik: Beckham Putra Ingatkan Tekanan untuk Sang Mantan

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi Persik Kediri pada pertandingan pekan ke-25 BRI Super League 2025/26.

Berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (9/3/2026), Persib Bandung ingin mempertahankan posisi puncak klasemen yang masih ditempel oleh Persija di peringkat dua.

Musim lalu, Persib harus berbagi poin saat main di kandang Persik. Gol Saddil Ramdani bisa diimbangi oleh pemain Persik, dan membuat mereka gagal meraih kemenangan.

Kali ini, Persib tak mau mengulangi kesalahan, terlebih mereka tampil di kandang sendiri.

Gelandang Persib Beckham Putra mengungkapkan ancaman yang diberikan mantan rekan satu timnya, Ezra Walian,

Sosok kapten Persik itu, pernah menjadi bagian dari klub Maung Bandung dalam lima musim.

Ezra, bahkan masuk dalam jajaran pemain yang membawa Persib meraih gelar juara musim 2023/24.

Beckham menuturkan Ezra adalah salah satu pemain berbahaya yang dimiliki Macan Putih--julukan Persik.