JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib vs Persis: Emosi Saddil Pecah, Bojan Hodak Punya Jawaban Tenang

Selasa, 28 Oktober 2025 – 05:31 WIB
Saddil Ramdani terus menempa diri menjelang latihan perdana dengan Persib Bandung. Foto: Barly Isham/Persib.

jpnn.com - Saddil Ramdani tampak kecewa ketika diganti lebih cepat oleh Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak pada laga kontra Persis Solo.

Pertandingan pekan ke-10 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (27/10) malam, sempat berubah arah ketika bek andalan Maung Bandung, Luciano Guaycochea, diganjar kartu merah pada menit ke-28.

Jawaban Tenang Bojan Hodak

Kondisi itu memaksa Hodak mengambil langkah cepat dengan menarik ke luar Saddil dan memasukkan Adam Alis untuk memperkuat lini tengah.

"Saya tahu Saddil kecewa, itu hal yang wajar. Namun, ini murni keputusan taktis," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Hodak menilai Saddil yang sempat menampakkan ekspresi kecewa saat diganti tetap profesional dan tak larut dalam emosi.

"Saddil tampil bagus, banyak membantu serangan, tetapi setelah kartu merah kami harus menutup ruang di tengah," tambahnya.

Tiga Poin Penting Maung Bandung

Meski bermain dengan 10 pemain, Persib berhasil mengandaskan Persis Solo dengan skor 2-0.

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Maung Bandung di tengah padatnya jadwal kompetisi.

