Persib Vs Persis Malam Ini: Riyandi Bilang Ini Penting

jpnn.com - BANDUNG – Kiper Persis Solo Muhammad Riyandi mengatakan laga timnya melawan Persib Bandung pada pekan ke-10 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Senin (27/10) sangat penting buat Persis.

Riyandi optimistis Laskar Sambernyawa -julukan Persis, akan memberikan perlawanan yang kuat terhadap Maung Bandung.

"Ini laga yang penting untuk kami bangkit, meskipun tidak akan mudah karena kami bermain tandang di depan pendukung Persib," katanya.

"Namun, saya yakin para pemain sudah siap untuk pertandingan dan bisa memberikan yang terbaik,” imbuhnya.

Dia mengatakan persiapan para pemain untuk menatap laga nanti sudah sangat baik. Mental dan semangat tim juga siap untuk menandingi permainan Maung Bandung.

“Laga lawan Persib nanti yang terpenting ialah mental dan kepercayaan diri untuk meraih hasil yang baik. Saya yakin para pemain sudah siap tempur,” ujarnya.

Kiper kelahiran Bogor itu adalah salah satu pemain Persis yang selalu mendapatkan kepercayaan turun sebagai starter di tiap laga.

Sepanjang delapan pertandingan yang sudah dijalani Persis, dia selalu dimainkan 90 menit penuh oleh pelatih Peter de Roo.