Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Vs Persis Malam Ini: Riyandi Bilang Ini Penting

Senin, 27 Oktober 2025 – 10:29 WIB
Persib Vs Persis Malam Ini: Riyandi Bilang Ini Penting - JPNN.COM
Kiper Persis Solo Muhammad Riyandi. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDUNG – Kiper Persis Solo Muhammad Riyandi mengatakan laga timnya melawan Persib Bandung pada pekan ke-10 BRI Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Senin (27/10) sangat penting buat Persis.

Riyandi optimistis Laskar Sambernyawa -julukan Persis, akan memberikan perlawanan yang kuat terhadap Maung Bandung.

"Ini laga yang penting untuk kami bangkit, meskipun tidak akan mudah karena kami bermain tandang di depan pendukung Persib," katanya.

Baca Juga:

"Namun, saya yakin para pemain sudah siap untuk pertandingan dan bisa memberikan yang terbaik,” imbuhnya.

Dia mengatakan persiapan para pemain untuk menatap laga nanti sudah sangat baik. Mental dan semangat tim juga siap untuk menandingi permainan Maung Bandung.

“Laga lawan Persib nanti yang terpenting ialah mental dan kepercayaan diri untuk meraih hasil yang baik. Saya yakin para pemain sudah siap tempur,” ujarnya.

Baca Juga:

Kiper kelahiran Bogor itu adalah salah satu pemain Persis yang selalu mendapatkan kepercayaan turun sebagai starter di tiap laga.

Sepanjang delapan pertandingan yang sudah dijalani Persis, dia selalu dimainkan 90 menit penuh oleh pelatih Peter de Roo.

Duel Persib vs Persis pada pekan ke-10 BRI Super League hadir malam ini. Cek update klasemen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib vs Persis  Persib Vs Persis Solo  Super League  klasemen Super League 
BERITA PERSIB VS PERSIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp