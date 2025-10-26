Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persib vs Persis, Marc Klok tak Mau Ritme Kemenangan Maung Bandung Hancur

Minggu, 26 Oktober 2025 – 13:45 WIB
Persib vs Persis, Marc Klok tak Mau Ritme Kemenangan Maung Bandung Hancur - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak (kiri) dan pemain Persib Bandung Marc Klok (kanan) dalam konferensi pers pralaga BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (26/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jpnn.com -

BANDUNG - Laga Persib Bandung vs Persis Solo pada pekan ke-10 BRI Super League 2025/26 akan tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (27/10). 

Persib Bandung tengah berada di atas angin setelah sebelumnya berhasil meraih dua kemenangan beruntun, yakni saat melawan PSBS Biak dan kontra Selangor FC.

Baca Juga:

Hasil positif itu otomatis meningkatkan kepercayaan diri skuad asuhan Bojan Hodak, meskipun mereka dilanda kelelahan.

Marc Klok, gelandang sekaligus pemegang ban kapten Persib, mengatakan, timnya harus bisa mengalahkan Persis apabila tidak mau merusak ritme kemenangan yang sedang diraih.

“Besok pertandingan lagi, jadwal sangat padat, tetapi buat kami bagus karena sedang dalam ritme kemenangan,” kata Marc Klok dalam konferensi pers pralaga di Stadion GBLA, Minggu (27/10).

Baca Juga:

Target tiga poin di kandang sendiri itu, selain menjaga tren positif juga memperbaiki posisi di papan klasemen sementara Super League.

Sampai dengan pekan ke-9, Persib berada di posisi ke-6 dengan nilai 13 poin.

Persib vs Persis di Super League, Marc Klok tak mau ritme kemenangan Maung Bandung hancur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Vs Persis Solo  Marc Klok  Super League  Persis Solo  Bojan Hodak 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp