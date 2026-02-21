Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib vs Persita: Bojan Hodak Punya Kunci Bisa Taklukkan Pendekar Cisadane

Minggu, 22 Februari 2026 – 00:10 WIB
Persib vs Persita: Bojan Hodak Punya Kunci Bisa Taklukkan Pendekar Cisadane - JPNN.COM
Para pemain Persib menjalani sesi official training (OT) menjelang laga melawan Persita Tangerang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (21/2/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan menjamu Persita Tangerang pada pertandingan pekan ke-22 BRI Super League 2025/26.

Laga tersebut bakal berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan pada Minggu (22/2/2026) malam.

Berstatus sebagai tuan rumah, Persib coba memanfaatkan keuntungan yang dimiliki.

Baca Juga:

Dukungan suporter jadi tambahan amunisi bagi Thom Haye cs menghadapi perlawanan Pendekar Cisadane.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, pertandingan besok malam akan jadi pertarungan yang sulit buat timnya.

Musim lalu, Persita berhasil mengalahkan Persib dengan skor 2-1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Baca Juga:

Dia tidak ingin kekalahan itu terulang lagi di musim ini. Apalagi Persib baru saja menelan kekalahan pahit dari Ratchaburi FC yang membuat timgugur dari babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

"Kembali menghadapi laga sulit. Empat hari setelah laga di Liga Champions," kata Bojan Hodak dalam konferensi pers pralaga di Stadion GBLA, Sabtu (21/2/2026) malam.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan kekuatan Persita Tangerang ada di lini pertahanan. Bobotoh jadi andalannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persib Bandung  Bojan Hodak  Persib vs Persita 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp