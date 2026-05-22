JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib vs Pesijap: Wahai Bobotoh, Ini Keterangan Resmi Polda Jabar, Jangan Disepelekan

Jumat, 22 Mei 2026 – 05:54 WIB
Suporter Persib, Bobotoh. Ilustrasi Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG – Pertandingan Persib vs Persijap Jepara akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu (23/5).

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menyiagakan sebanyak 2.000 personel untuk mengamankan laga pemungkas kompetisi BRI Super League 2025/2026 itu.

"Antisipasi kegiatan setelah pertandingan, berkaca dari pengalaman sebelumnya di mana biasanya terjadi euforia masyarakat yang terpusat di kawasan Dago Cikapayang," ujar Karo Ops Polda Jabar Kombes Pol. La Ode Aries di Bandung, dalam keterangan yang diterima di Bandung, Kamis (21/5).

Aries menjelaskan pola pengamanan di kawasan stadion akan dibagi menjadi empat ring, yang membentang mulai dari areal luar stadion hingga ke pintu masuk tribun penonton.

Dia mengatakan, aparat keamanan juga dipastikan bakal melakukan proses sterilisasi guna memastikan seluruh penonton mematuhi regulasi yang berlaku.

“Penonton dilarang membawa barang berbahaya seperti flare, kembang api ataupun benda yang dapat dilempar ke dalam stadion.”

“Selain itu, minuman dalam kemasan botol plastik dan kaleng juga tidak diperbolehkan masuk ke tribun,” kata dia.

Polda Jabar bersama panitia pelaksana (panpel) dan perwakilan suporter juga telah menyepakati sanksi berat bagi penonton yang terbukti melanggar aturan di lapangan.

Bobotoh perlu menyimak keterangan polda Jabar terkait pertandingan Persib vs Persijap, laga pemungkas kompetisi BRI Super League 2025/2026.

