Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib vs PSIM: Bojan Hodak Belum Putuskan Nasib Layvin Kurzawa, Kenapa?

Senin, 04 Mei 2026 – 13:10 WIB
Persib vs PSIM: Bojan Hodak Belum Putuskan Nasib Layvin Kurzawa, Kenapa? - JPNN.COM
Layvin Kurzawa saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Kontribusi Layvin Kurzawa mulai terasa bagi Persib Bandung.

Eks penggawa Paris Saint-Germain (PSG) itu baru saja menyumbang satu asis saat Persib mengalahkan Bhayangkara FC 4-2, pekan lalu.

Penampilan itu membuat Pelatih Persib Bojan Hodak mulai membuka peluang bagi Kurzawa untuk kembali mendapat menit bermain saat menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (4/5/2026).

Baca Juga:

Hodak mengaku cukup puas dengan performa Kurzawa. Meski belum tampil full 90 menit, pemain asal Prancis itu dinilai sudah memberi dampak positif di atas lapangan.

"Kami senang melihat dia kembali. Di pertandingan terakhir dia bermain selama 45 menit dan tampil cukup baik."

"Sekarang kami akan melihat lagi karena ini laga kedua dalam empat hari, jadi kami harus mempertimbangkan berapa lama dia bisa bermain," jelasnya.

Baca Juga:

Menurut Hodak, perkembangan kondisi fisik Kurzawa menunjukkan tren positif sejak bergabung dengan Persib.

Hodak menilai pemilik 14 caps di Timnas Prancis itu menunjukkan komitmen tinggi untuk memulihkan kondisi kebugaran setelah lama absen akibat cedera.

Bojan Hodak belum memastikan apakah Layvin Kurzawa akan tampil saat Persib Bandung menjamu PSIM Yogyakarta. Apa yang sebenarnya jadi pertimbangannya?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Layvin Kurzawa  Persib  Persib Bandung  PSIM  Super League 
BERITA LAYVIN KURZAWA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp