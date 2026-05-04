JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib vs PSIM, Federico Barba Ungkap Hal yang Membuat Maung Bandung Optimistis

Senin, 04 Mei 2026 – 14:20 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak bersama Federico Barba dalam konferensi pers pralaga BRI Super League 2025/26. Ilustrasi Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG – Pertandingan Persib vs PSIM Yogyakarta sebagai laga pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026 akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, hari ini Senin (4/5) sore pukul 15.30 WIB.

Bek Persib Bandung Federico Barba menyatakan kemenangan melawan PSIM Yogyakarta adalah harga mati yang harus diraih Maung Bandung.

Barba mengatakan, dirinya bersama rekan setim siap tampil maksimal demi mengamankan poin penuh di kandang sendiri.

“Kami harus terus berjuang karena kami butuh kemenangan," kata Barba dalam keterangan yang diterima di Bandung, Senin.

Barba menyatakan kepercayaan diri tim saat ini tengah meningkat setelah berhasil melewati laga sulit kontra Bhayangkara FC dengan skor 4-2 pada Kamis (30/4).

Menurutnya hasil tersebut dinilai menjadi modal penting menghadapi empat pertandingan yang padat.

“Saya pikir dari pertandingan terakhir, kami mendapatkan banyak kepercayaan diri karena itu laga yang sangat berat, tetapi kami berhasil melaluinya bersama-sama,” kata Barba.

Pemain asal Italia itu juga menilai kekompakan tim menjadi kunci dalam menghadapi tekanan kompetisi yang semakin ketat di akhir musim.

Menjelangl aga Persib vs PSIM, Federico Barba mengungkap hal yang membuat Maung Bandung merasa yakin bisa menang.

