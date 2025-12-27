Persib vs PSM: 1.200 Orang Siaga, Ada 3 Titik Penyaringan

jpnn.com - JAKARTA - Polrestabes Bandung menerjunkan 1.200 personel untuk mengamankan pertandingan Persib Bandung vs PSM Makassar pada laga tunda pekan ke-8 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu (27/12) malam.

Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin mengatakan, ribuan personel siap diterjunkan dan siaga untuk mengamankan jalannya pertandingan malam nanti.

"Total pengamanan untuk pertandingan Persib melawan PSM Makassar berjumlah sekitar 1.200 personel. Tujuannya agar jalannya pertandingan bisa berlangsung aman, tertib, dan nyaman bagi para penonton yang hadir di stadion," kata Asep.

Dia menuturkan, ada tiga titik penyekatan yang akan diberlakukan untuk menyaring penonton yang akan masuk ke area stadion, yaitu di Babakan Sayang, Rancanumpang, dan Cimencrang.

Selanjutnya, para penonton itu dipersilakan masuk area stadion dan dilakukan lagi pemeriksaan saat masuk ke tribun sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat pertandingan berjalan.

“Kalau ada suporter yang tidak memiliki tiket, akan kami putar balik. Kami pastikan yang masuk ke GBLA adalah mereka yang memiliki tiket resmi,” ujarnya.

Selain itu, polisi juga melakukan rekayasa arus lalu lintas di kawasan yang menuju Stadion GBLA agar para penonton maupun wisatawan yang akan mengarah menuju Masjid Al Jabbar dapat terurai.

"Kami juga akan melakukan sterilisasi di sepanjang Jalan Gedebage agar area sekitar stadion steril dari kendaraan, mengingat ada kereta yang melintas setiap 15–20 menit sekali," ujarnya.