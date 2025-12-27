Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persib vs PSM, Federico Barba Tak Ingin Terpaku Kekuatan Lawan

Sabtu, 27 Desember 2025 – 13:45 WIB
Persib vs PSM, Federico Barba Tak Ingin Terpaku Kekuatan Lawan - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung menjalani official training menjelang laga tunda pekan ke-8 BRI Super League 2025/26 kontra PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (26/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Laga tunda pekan ke-8 BRI Super League 2025 antara Persib Bandung vs PSM Makassar akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (27/12) malam.

Duel ini diprediksi akan berjalan menarik karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan.

Persib ingin menggeser posisi Borneo FC di puncak klasemen.

Baca Juga:

Sementara, PSM ingin memperbaiki posisinya di klasemen.

Bek Persib Federico Barba mengingatkan bahwa permainan keras bakal tersaji pada laga nanti.

Menurut Barba, PSM terkenal dengan permainan keras.

Baca Juga:

"Kami menduga besok akan menjadi pertandingan yang fisikal, pelatih sudah menunjukkan bagaimana mereka bermain," kata Barba, dikutip Sabtu (27/12).

Barba menambahkan bahwa laga ini tidak akan mudah.

Persib Bandung vs PSM Makassar pada laga tunda pekan ke-8 BRI Super League 2025, Barba minta timnya fokus dan jangan terpaku kekuatan lawan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Vs PSM  Federico Barba  Super League  Persib Bandung 
BERITA PERSIB VS PSM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp