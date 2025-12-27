Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib vs PSM: Juku Eja Siapkan Kejutan Akhir Tahun

Sabtu, 27 Desember 2025 – 05:59 WIB
Persib vs PSM: Juku Eja Siapkan Kejutan Akhir Tahun - JPNN.COM
Pemain PSM Makassar, Savio Roberto saat berlaga melawan Malut United pada ajang Super League 2025/26. Foto: X/@PSM_Makassar

jpnn.com - PSM Makassar menyambangi markas Persib Bandung pada laga tunda pekan ke-8 BRI Super League dengan tekad besar.

Menurut jadwal, pertandingan Persib vs PSM akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (27/12/2025) malam.

PSM Siap Ganggu Persib

PSM memaknai laga ini sebagai kesempatan untuk menutup tahun dengan hasil mengejutkan.

Baca Juga:

Rasyid Bakri dan kawan-kawan menilai menumbangkan Maung Bandung di GBLA bukan sesuatu yang mustahil.

Pelatih PSM Tomas Trucha memprediksi pertandingan akan berlangsung ketat dan menguras tenaga hingga menit akhir.

Dia menilai Persib memang memiliki status mentereng sebagai tim juara, tetapi hal itu tak membuat PSM gentar.

Baca Juga:

"Yang ada di pikiran saya tentu pertandingan besok akan berjalan sangat sengit. Kami akan menghadapi tim yang sebelumnya menjadi juara liga."

"Ini mungkin bukan laga terbaik kami, tetapi kami adalah PSM Makassar. Fokus kami sepenuhnya pada permainan tim sendiri," ucap Trucha.

PSM Makassar menyambangi markas Persib Bandung pada laga tunda pekan ke-8 BRI Super League dengan tekad besar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSM  Persib  Persib Vs PSM  PSM Makassar  Super League 
BERITA PSM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp