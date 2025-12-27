Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib Vs PSM: Pria Ini Kirim Pesan Menakutkan buat Tuan Rumah

Sabtu, 27 Desember 2025 – 06:40 WIB
Pelatih PSM Tomas Trucha. Foto: IG psm_makassar

jpnn.com - BANDUNG - Salah satu partai besar di laga tunda pekan ke-8 Super League hadir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (27/12) malam WIB, yakni Persib Bandung vs PSM Makassar.

Pemain bertahan PSM Alosio Neto mengirim pesan terbuka buat Persib, bahwa Juku Eja datang ke Bandung untuk mengeluarkan semua kemampuan.

Neto juga menghormati Persib sebagai calon lawan.

"Saya juga mengharapkan atmosfer yang baik di stadion. Kami paham, lawan kami adalah lawan yang tagguh, juara di dua musim berturut-turut sebelumnya," katanya.

"Namun, kami punya kualitas untuk bersaing dengan mereka. Kami akan agresif, memberikan segalanya untuk laga, dan menjaga komunikasi yang baik untuk mengimplementasikan apa yang kami dapat saat latihan," tutur Neto di Instagram.

Sementara itu, Pelatih PSM Tomas Trucha menyebut dirinya lebih suka melihat stadion yang penuh.

Stadion yang sesak dengan penonton bisa memotivasi pemain mana pun tampil baik.

"Saya yakin ini bukan pertandingan yang mudah. Namun, kami adalah PSM Makassar," ujarnya.

Partai besar di laga tunda pekan ke-8 Super League hadir di GBLA, yakni Persib Bandung vs PSM Makassar.

