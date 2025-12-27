Persib Vs PSM: Pria Ini Kirim Pesan Menakutkan buat Tuan Rumah

jpnn.com - BANDUNG - Salah satu partai besar di laga tunda pekan ke-8 Super League hadir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (27/12) malam WIB, yakni Persib Bandung vs PSM Makassar.

Pemain bertahan PSM Alosio Neto mengirim pesan terbuka buat Persib, bahwa Juku Eja datang ke Bandung untuk mengeluarkan semua kemampuan.

Neto juga menghormati Persib sebagai calon lawan.

"Saya juga mengharapkan atmosfer yang baik di stadion. Kami paham, lawan kami adalah lawan yang tagguh, juara di dua musim berturut-turut sebelumnya," katanya.

"Namun, kami punya kualitas untuk bersaing dengan mereka. Kami akan agresif, memberikan segalanya untuk laga, dan menjaga komunikasi yang baik untuk mengimplementasikan apa yang kami dapat saat latihan," tutur Neto di Instagram.

Sementara itu, Pelatih PSM Tomas Trucha menyebut dirinya lebih suka melihat stadion yang penuh.

Stadion yang sesak dengan penonton bisa memotivasi pemain mana pun tampil baik.

"Saya yakin ini bukan pertandingan yang mudah. Namun, kami adalah PSM Makassar," ujarnya.