Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib vs PSM: Ramon Tanque Absen, Ban Kapten Kembali Milik Federico Barba

Sabtu, 27 Desember 2025 – 19:07 WIB
Persib vs PSM: Ramon Tanque Absen, Ban Kapten Kembali Milik Federico Barba - JPNN.COM
Skuad Persib Bandung menjalani sesi pemanasan jelang laga tunda melawan PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (27/12/2025) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menurunkan skuad terbaiknya dalam laga tunda menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (27/12).

Pada pertandingan malam ini, Persib tanpa Ramon Tanque. Striker asal Brasil itu absen dikarenakan cedera ringan yang diterimanya.

Ban kapten Persib juga kembali diserahkan kepada Federico Barba. Pelatih Bojan Hodak, menyimpan Marc Klok di bangku cadangan.

Baca Juga:

Di bawah mistar gawang, Teja Paku Alam masih jadi andalan Bojan Hodak. Lini belakang dikawal oleh Patricio Matricardi, Federico Barba, dan Eliano Reijnders

Sementara itu di sisi pertahanan, Hodak memasang Kakang Rudianto, Alfeandra Dewangga, dan Thom Haye.

Lini depan, Persib masih mengandalkan penyerang asal Brasil, Uilliam Barros dan Berguinho. (mcr27/jpnn)

Baca Juga:

Starting Line-up Persib Bandung vs PSM Makassar:

Persib Bandung :

Berikut daftar susunan pemain Persib Bandung melawan PSM Makassar. Striker andalan absen.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib vs PSM Makassar  striker persib Ramon Tanque  Federico Barba  PSM Makassar 
BERITA PERSIB VS PSM MAKASSAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp