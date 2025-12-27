Persib vs PSM: Ramon Tanque Absen, Ban Kapten Kembali Milik Federico Barba

Sabtu, 27 Desember 2025 – 19:07 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung menurunkan skuad terbaiknya dalam laga tunda menghadapi PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (27/12).

Pada pertandingan malam ini, Persib tanpa Ramon Tanque. Striker asal Brasil itu absen dikarenakan cedera ringan yang diterimanya.

Ban kapten Persib juga kembali diserahkan kepada Federico Barba. Pelatih Bojan Hodak, menyimpan Marc Klok di bangku cadangan.

Di bawah mistar gawang, Teja Paku Alam masih jadi andalan Bojan Hodak. Lini belakang dikawal oleh Patricio Matricardi, Federico Barba, dan Eliano Reijnders

Sementara itu di sisi pertahanan, Hodak memasang Kakang Rudianto, Alfeandra Dewangga, dan Thom Haye.

Lini depan, Persib masih mengandalkan penyerang asal Brasil, Uilliam Barros dan Berguinho. (mcr27/jpnn)

Starting Line-up Persib Bandung vs PSM Makassar:

Persib Bandung :