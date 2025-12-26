Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persib vs PSM: Tak Ada Ruang Tersandung Bagi Maung Bandung

Jumat, 26 Desember 2025 – 14:53 WIB
Skuad Persib Bandung merayakan salah satu bola yang masuk ke gawang Bhayangkara FC. Foto: persib

jpnn.com - Persib Bandung akan menjalani laga penting saat menjamu PSM Makassar dalam pertandingan tunda pekan ke-8 Super League 2025/26.

Duel Persib vs PSM akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (27/12/2025).

Pertandingan ini sangat penting bagi Persib. Tambahan tiga poin dibutuhkan Maung Bandung untuk terus menjaga jarak dengan pemuncak klasemen sementara, Borneo FC.

Saat ini, Persib berada tepat di bawah Borneo FC dengan raihan 31 poin dari 14 pertandingan atau hanya terpaut tiga angka.

Pelatih Persib Bojan Hodak menyadari betul bahwa laga kontra PSM tidak akan berjalan mudah.

Menurutnya, setiap lawan selalu memiliki motivasi ekstra ketika menghadapi Persib, termasuk tim tertua di Indonesia tersebut.

"PSM sekarang ditangani pelatih baru dan dalam beberapa pertandingan terakhir hasilnya cukup bagus."

"Mereka juga memiliki pemain-pemain berkualitas. Ini jelas bukan pertandingan yang mudah," tegas pelatih asal Kroasia itu.

