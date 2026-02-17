Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persib Vs Ratchaburi: 2 Pelatih Bikin Panas, Amarah Mendalam

Selasa, 17 Februari 2026 – 21:29 WIB
Persib Vs Ratchaburi: 2 Pelatih Bikin Panas, Amarah Mendalam - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: persibcoid

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung menolak menyerah dan mengusung misi bangkit. Sementara itu, Ratchaburi FC memberi sinyal tidak akan main bertahan.

Itu rangkuman konferensi pers yang menghadirkan Pelatih persib Bojan Hodak dan Aristek Ratchaburi FC Worrawoot Srimaka.

Persib dan wakil Thailand itu bertemu untuk kedua kalinya di 16 Besar ACL Two.

Baca Juga:

Pada leg pertama, Persib kalah 0-3 saat berstatus sebagai tamu pekan lalu.

Rabu (18/2) malam, Persib menyandang status sebagai tuan rumah.

Atmosfer panas sudah terasa menjelang bentrok.

Baca Juga:

Bojan Hodak mengatakan anak asuhnya tidak memerlukan persiapan khusus karena motivasi mereka sudah sangat tinggi. Kekalahan pada pertemuan meninggalkan rasa kecewa dan amarah yang mendalam di ruang ganti.

Hodak memastikan para pemain sudah melakukan instrospeksi setelah kalah di leg pertama.

Pelatih Ratchaburi FC memastikan timnya tidak akan parkir bus saat meladeni Persib Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Vs Ratchaburi FC  Persib  Persib Bandung  ACL Two 
BERITA PERSIB VS RATCHABURI FC LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp