Persib vs Ratchaburi, Bojan Hodak: Dalam Sepak Bola Semuanya Mungkin

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung akan menjamu Ratchaburi FC pada leg kedua babak 16 besar AFC Champions League Two 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (18/2).

Persib membutuhkan kemenangan dengan selisih minimal empat gol untuk memastikan lulus ke babak perempat final ACL 2 musim ini. Hal itu setelah Persib kalah 0-3 pada leg pertama.

“Skor 3-0 adalah hasil yang sulit untuk dibatalkan, tetapi kamu tidak pernah tahu dalam sepak bola, semuanya mungkin. Jadi, kami akan keluar, mencoba yang terbaik, dan saya harap mendapatkan hasil positif,” katanya dalam konferensi pers di Bandung, Selasa (17/2).

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa Persib Bandung siap tampil maksimal. Meski menghadapi tantangan berat setelah kalah pada leg pertama, Persib tetap optimistis mampu menunjukkan performa yang jauh lebih baik di hadapan pendukung sendiri.

“Pertandingan pertama, kami membuat terlalu banyak kesalahan. Itu adalah salah satu permainan ketika semuanya menjadi salah. Saya yakin besok akan lebih baik,” ungkap Hodak

Pelatih asal Kroasia tersebut mengakui hasil minor pada pertemuan sebelumnya tidak lepas dari banyaknya kesalahan yang dilakukan para pemain, baik secara individu maupun kolektif.

Lebih lanjut dia menambahkan bahwa dukungan suporter akan menjadi faktor penting untuk meningkatkan motivasi pemain dalam pertandingan krusial tersebut.

Dia berharap kehadiran Bobotoh di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dapat memberikan energi tambahan bagi tim sekaligus memberikan tekanan kepada tim tamu. “Saya berharap bahwa kami akan memiliki stadion yang penuh,” katanya. (antara/jpnn)