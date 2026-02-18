Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persib vs Ratchaburi FC, Federico Barba: Di Kandang Kami Sangat Kuat

Rabu, 18 Februari 2026 – 05:32 WIB
Pemain Persib Bandung Federico Barba (kiri) berselebrasi dengan rekan setimnya seusai mencetak gol ke gawang Madura United pada pertandingan BRI Super League di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (30/11/2025). Foto: ANTARA /RIZAL HANAFI

jpnn.com - BANDUNG – Pertandingan Persib vs Ratchaburi FC sebagai laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions Asia atau ACL II akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Rabu (18/2).

Bek Persib Federico Barba menegaskan timnya siap tampil habis-habisan saat menjamu Ratchaburi FC hari ini.

Barba mengatakan Persib Bandung percaya diri bermain di hadapan suporter sendiri, bobotoh.

"Di kandang, kami sangat kuat. Kami ingin memenangkan pertandingan ini dan tentu saja kami akan berjuang habis-habisan untuk melanjutkan langkah ke babak berikutnya," kata Federico Barba dikutip dari laman Persib, Rabu.

Persib dituntut menang besar setelah takluk 0-3 pada leg pertama.

Mereka wajib menang minimal empat gol agar masuk ke babak perempat final ACL II.

Pemain berkebangsaan Italia itu mengakui membalikkan ketertinggalan tiga gol bukan perkara mudah.

Namun, dia menegaskan bahwa motivasi Pangeran Biru sangat besar.

Menjelang pertandingan Persib vs Ratchaburi FC, Federico Barba sangat percaya diri timnya bisa menang.

TAGS   Persib  Persib Bandung  Persib Vs Ratchaburi FC  Federico Barba  ACL II 
