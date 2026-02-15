Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persib vs Ratchaburi FC Leg Kedua, Pak Haji: Kalau Dipikir Pasti Berat, tetapi

Minggu, 15 Februari 2026 – 07:08 WIB
Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar. FOTO: Amjad/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Pertandingan leg kedua babak 16 besar AFC Champions League atau ACL II Persib vs Ratchaburi FC akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Rabu (18/2) pekan depan.

Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar meyakini timnya membalikkan keadaan ketika menghadapi Ratchaburi FC, setelah pada leg pertama pada Rabu (11/2) kalah 0-3.

Umuh meminta para pemain Persib tampil habis-habisan agar menang melawan Ratchaburi.

Umuh optimistis pada leg kedua nanti Persib tampil lebih baik dan mengejar defisit tiga gol.

"Kalau dipikir pasti berat, tetapi Insya Allah kami akan berusaha. Tidak menutup kemungkinan nanti di Bandung kami bisa mendapat gol lebih dari tiga," kata Pak Haji, panggilan akrab Umuh Muchtar, dikutip dari laman Persib.

Pada pertandingan leg pertama, Persib menyerah 0-3 di Stadion Ratchaburi, Na Muang, akibat dua gol Pedro Tana dan satu gol Gabriel Mutombo.

Kekalahan itu membuat Persib dibebani target tinggi menang dengan selisih empat gol ketika menjamu Ratchaburi di Bandung.

Umuh menekankan pentingnya dukungan penuh dari Bobotoh untuk membakar semangat juang pemain dan berharap atmosfer GBLA menjadi tekanan bagi tim lawan yang mungkin kelelahan.

Pak Haji Umuh mengakui laga Persib vs Ratchaburi FC leg kedua pada Rabu pekan depan memang berat.

