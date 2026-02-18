Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persib vs Ratchaburi FC, Pernyataan Bojan Hodak Ditujukan kepada Bobotoh

Rabu, 18 Februari 2026 – 05:05 WIB
Suporter Persib, Bobotoh, memenuhi bangku penonton di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG – Pertandingan Persib vs Ratchaburi FC sebagai laga leg kedua babak 16 besar AFC Champions League Two 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu (18/2).

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menegaskan timnya siap tampil maksimal saat menjamu Ratchaburi FC.

Bojan Hodak mengatakan, meski menghadapi tantangan berat setelah kalah pada leg pertama, timnya tetap optimistis mampu menunjukkan performa yang jauh lebih baik di hadapan pendukung sendiri.

“Pertandingan pertama, kami membuat terlalu banyak kesalahan. Itu adalah salah satu permainan ketika semuanya menjadi salah,” kata Bojan Hodak dalam konferensi pers di Bandung, Selasa (17/2).

“Saya yakin besok (hari ini, red) akan lebih baik,” sambungnya.

Pelatih asal Kroasia tersebut mengakui, hasil minor pada pertemuan sebelumnya tidak lepas dari banyaknya kesalahan yang dilakukan para pemain, baik secara individu maupun kolektif.

Dia menilai, dalam sepak bola segala kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk membalikkan ketertinggalan tiga gol dari lawan.

“Skor 3-0 adalah hasil yang sulit untuk dibatalkan, tetapi kamu tidak pernah tahu dalam sepak bola, semuanya mungkin. Jadi kita (Persib) akan keluar, mencoba yang terbaik, dan saya harap mendapatkan hasil positif,” ujarnya.

Bojan Hodak menyampaikan pernyataan ditujukan kepada bobotoh, menjelang laga Persib vs Ratchaburi FC.

