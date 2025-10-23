Persib vs Selangor, 18.000 Tiket Terjual, Polrestabes Bandung Perkuat Pengamanan

jpnn.com - BANDUNG - Pertemuan Persib Bandung vs Selangor FC pada pertandingan Grup G AFC Champions League II akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10) pukul 19.00 WIB. Kepolisian Resor Kota Besar Bandung menerjunkan 2.000 personel untuk mengamankan pertandingan Persib vs Selangor.

Kepala Polrestabes Bandung Komisaris Besar Budi Sartono mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait soal mekanisme jalannya pertandingan ini agar pengamanan berjalan dengan lancar.

"Kami mendapat laporan sampai hari ini sudah terjual kurang lebih 18.000 tiket. Maka dari itu, pengamanan kami kuatkan, lebih kurang ada 2.000 personel yang kami kerahkan untuk pengamanan di sekitar GBLA,” kata Budi saat dikonfirmasi di Bandung.

Budi mengungkapkan bahwa pihaknya akan memperketat pengamanan di area luar dan dalam stadion.

Hal itu mengingat pertandingan tersebut bertaraf internasional yang mempertemukan tim asal Indonesia dan Malaysia.

"Nanti malam Persib melawan Selangor itu menjadi cukup atensi dari Polrestabes Bandung karena melibatkan klub dari luar negeri," ungkap perwira menengah Polri itu.

Kasatlantas Polrestabes Bandung AKBP Wahyu Pristha menambahkan ada tiga titik penyekatan yang bakal diberlakukan untuk menyaring penonton yang akan masuk ke area stadion, yaitu di Babakan Sayang, Rancanumpang, dan Cimencerang.

Selanjutnya, para penonton itu dipersilakan masuk area stadion dan dilakukan lagi pemeriksaan saat masuk ke tribun sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat pertandingan berjalan.