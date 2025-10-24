Close Banner Apps JPNN.com
Persib vs Selangor FC: Menang 2-0, Maung Bandung Pimpin Klasemen Grup G

Jumat, 24 Oktober 2025 – 00:06 WIB
Para pemain Persib, Andrew Jung, Federico Barba, Patricio Matricardi, dan Uilliam Barros mengawal para pemain Selangor FC dalam laga AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10/2025) malam . Foto: doc. AFC 2025

jpnn.com -

BANDUNG - Laga Persib Bandung vs Selangor FC di Grup G AFC Champions League Two (ACL 2) berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Maung Bandung. Kemenangan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Kamis (23/10) malam itu membuat Persib memimpin klasemen sementara Grup G ACL 2 dengan raihan tujuh poin.

Maung Bandung unggul atas Bangkok United yang berada di tempat kedua dengan enam poin, dan Lion City Sailors di posisi ketiga dengan empat poin. Sementara, Selangor FC masih menjadi juru kunci Grup G tanpa raihan poin.

Sejak menit awal, Persib Bandung tampil agresif dan langsung menekan pertahanan lawan. Peluang pertama datang pada menit 12 melalui aksi individu Uilliam Barros, tetapi bola yang ditendangnya masih dapat diamankan kiper Selangor FC.

Gol yang ditunggu ribuan Bobotoh akhirnya tercipta pada menit ke-30. Melalui skema serangan balik cepat, umpan Marc Klok berhasil dimanfaatkan Adam Alis untuk membobol gawang lawan.

Tendangan Adam Alis gagal dijegal oleh kiper, dan membawa Persib unggul 1 – 0.

Tiga menit berselang, Barros kembali mengancam melalui tendangan keras dari luar kotak penalti, tetapi bola masih melebar di sisi kanan gawang Selangor FC.

Tertinggal satu gol, membuat tim tamu meningkatkan intensitas serangan. Babak kedua, tim asuhan Christophe Gamel beberapa kali masuk ke pertahanan Persib.

Persib Bandung memimpin klasemen sementara Grup G AFC Chmapions League Two (ACL 2) seusai mengalahkan wakil Malaysia, Selangor FC dengan skor 2 - 0.

