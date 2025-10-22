Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persib vs Selangor FC: Rivalitas Serumpun, Tekad Maung Bandung Menyala

Rabu, 22 Oktober 2025 – 18:18 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak dan pemain Marc Klok dalam konferensi pers AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Selangor FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (22/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG -

Persib Bandung akan menghadapi Selangor FC dalam matchday ke-3 AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (23/10/2025) malam.

Laga tersebut diprediksi bakal berjalan menarik sebab ada rivalitas antarnegara, Indonesia dan Malaysia di dalamnya.

Pelatih Persib Bojan Hodak punya pengalaman panjang di Negeri Jiran itu. Sebelum ke Indonesia, dia merupakan pelatih di sejumlah klub lokal di sana.

Kuala Lumpur FC, Johor Darul Ta'zim (JDT), dan Kelantan FA adalah klub-klub yang pernah Hodak latih. Timnas Malaysia U-19 juga pernah menggunakan jasa pelatih berusia 54 tahun itu.

Hodak pun cukup emosional menatap laga penuh rivalitas besok malam.

“Besok akan menjadi pertandingan yang sulit, saya ada persaingan antara Indonesia dan Malaysia di sana. Mereka (Selangor FC) adalah salah satu klub terbesar di Malaysia dan ini akan sulit,” kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Rabu (22/10).

Hodak menuturkan, Selangor FC kini ditangani pelatih interim, Christophe Gamel yang membawa perubahan signifikan bagi klub berjuluk The Red Ants itu.

