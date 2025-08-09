Persib vs Semen Padang: Almeida Siapkan Strategi Meraih Kemenangan di Laga Perdana

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung akan menghadapi Semen Padang pada pertandingan perdana Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (9/8) kick- off pukul 15.30 WIB.

Pelatih Semen Padang Eduardo Almeida mengatakan bahwa laga perdana selalu penting bagi mereka, karena akan menjadi penentu laga-laga selanjutnya.

Meski melawan tim yang merupakan peraih gelar juara beruntun, tak membuat nyali Semen Padang turun.

Semen Padang justru kian termotivasi untuk bisa mengalahkan setiap lawannya, termasuk Persib Bandung.

"Besok (hari ini) adalah pertandingan kami melawan sang juara (Persib)! Mereka membuat beberapa perubahan dalam tim, kami juga membuat beberapa perubahan," kata Almeida.

Dia mengatakan bahwa Persib Bandung diuntungkan karena mereka merupakan finalis turnamen pramusim Piala Presiden.

Sementara, lanjut dia, Semen Padang hanya melakoni dua kali laga persahabatan sebagai bagian dari persiapan untuk mengarungi Super League.

"Kami tidak akan terlalu mengenal satu sama lain. Saya pikir dalam situasi ini mereka (Persib) mungkin mereka lebih siap daripada kami, tetapi kami bekerja keras dan berlatih setiap hari," ujarnya.